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ضبط أدوية قلب وإجهاض مع راكبة قادمة من اليونان بمطار القاهرة

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ضبط أدوية قلب وإجهاض مع راكبة قادمة من اليونان بمطار القاهرة ضبط أدوية قلب وإجهاض مع راكبة قادمة من اليونان بمطار القاهرة

أرشيفية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة، مع راكبة مصرية لدي عودتها من اليونان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة للطيران القادمة من أثينا، اشتبه رأفت وهيب رئيس قسم التفتيش فى راكبة مصرية، وبتمرير حقائبها على جهاز الكشف بالأشعة، بمعرفة محمد عفيفى مأمور الجمرك، تلاحظ وجود أجسام غريبة، وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الصالة، قرر تكليف سالم عابد مأمور التفتيش، بتفتيش الحقائب الخاصة بها، وعثر على 310 علبة دواء خاصة بأمراض القلب والإجهاض، تقدر بقيمة نصف مليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى/ بعد العرض على سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

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