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«السيسى» يصدر قراران جمهوريان لإقامة مشروعات تنموية بالبحر الأحمر وتوشكى

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«السيسى» يصدر قراران جمهوريان لإقامة مشروعات تنموية بالبحر الأحمر وتوشكى «السيسى» يصدر قراران جمهوريان لإقامة مشروعات تنموية بالبحر الأحمر وتوشكى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 570 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 8587.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في المشروعات التنموية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع احتفاظ القوات المسلحة  بمبكيتها لعدد 20 موقعًا، بمساحة 31.28 فدان داخل تلك المساحة، كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

كما أصدر الرئيس القرار، رقم 571 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية توشكى، محافظة أسوان، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية.

وينشر القراران بالجريدة الرسمية.

 

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