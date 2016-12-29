مباراة القمة.. التشكيل المتوقع للأهلى

كتب محمد عراقى

كشفت المحاضرة الفنية التي عقدها حسام البدري المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه، قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم الخميس في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام ،عن تشكيل الفريق الأحمر في المواجهة المرتقبة.

البدري استقر على الدفع بشريف اكرامي في مركز حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع حسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني، وفي الوسط حسام عاشور وأحمد فتحي وعبدالله السعيد ووليد سليمان ، على أن يقود الهجوم مروان محسن ومعه واحد من الثنائي مؤمن زكريا أو كريم نيدفيد، وإن كانت فرص الأول هي الأكبر بعد تألقه اللافت في التدريبات الأخيرة، فيما سيتم الابقاء على حسام غالي على دكه البدلاء.