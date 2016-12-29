القوات العراقية تتقدم ضد «داعش» بالموصل

أحرزت قوات الأمن العراقية، تقدمًا جديدًا ضد مقاتلى تنظيم داعش فى عدة أحياء بجنوب شرق الموصل، حيث تجمد القتال لنحو شهر، حسبما أفاد مسئولون بوزارة الداخلية العراقية.

واوضح ضابط من قوة الرد السريع، وهى وحدة النخبة التابعة لوزارة الداخلية، “قواتنا تتقدم الآن، وبدأت الآن فقط فى إطلاق النار، مضيفًا أن هذه القوات تتقدم فى حى الانتصار، فى حين أن من المتوقع أن تتقدم قوات الشرطة، والتى أعادت انتشارها من الضواحى الجنوبية للموصل قبل أسبوعين، وهى بالآلاف، فى منطقة قريبة، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

ويشارك فى معركة الموصل 100 ألف جندى عراقى، وأعضاء من قوات الأمن الكردية، وفصائل شيعية وتوصف بأنها أكبر عملية برية فى العراق منذ الغزو الذى قادته أمريكا فى 2003.