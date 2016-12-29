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رئيس الوزراء يهنئ «السيسي» بالعام الجديد

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رئيس الوزراء يهنئ «السيسي» بالعام الجديد رئيس الوزراء يهنئ «السيسي» بالعام الجديد

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وجاء نص البرقية كالآتى:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نستقبل هذه المناسبة، نذكر بكل التقدير والعرفان عطائكم المستمر وجهودكم المتواصلة المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطنى، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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