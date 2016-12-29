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«الخارجية»: مبادئ «كيري» تنسجم مع الرؤية المصرية والعبرة بالتنفيذ

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«الخارجية»: مبادئ «كيري» تنسجم مع الرؤية المصرية والعبرة بالتنفيذ «الخارجية»: مبادئ «كيري» تنسجم مع الرؤية المصرية والعبرة بالتنفيذ

وزارة الخارجية – أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية، أن المبادئ التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، لإحياء عملية السلام تنسجم فى معظم جوانبها مع التوافق الدولى والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائمًا فى إرادة التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، تعليقًا على بيان كيرى، بأن الرؤية التي طرحها وزير خارجية الولايات المتحدة سوف تحتاج بطبيعة الحال إلى دراسة وتقييم شامل، كاشفًا أن كيرى قد تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية سامح شكرى خلال الأشهر الأخيرة، فى إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.

وشدد أبوزيد، على ان إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاج لجهد كبير خلال المرحلة القادمة، وأن تقف على استعداد دائم للمشاركة فى هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفى مقدمتهم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع، استنادًا إلى ما لديها من خبرة وتجربة تاريخية تتسم بالشمولية والواقعية على النحو الذى ورد فى الرؤية، والتى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مايو الماضى.

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