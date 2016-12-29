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إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

أرشيفية

(أ.ش.أ)

تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الأولي من صباح، اليوم، لأمطار متوسطة مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم، والطلبة لمدارسهم، وتقرر إغلاق مينائي  بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، نظرًا لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين نظرًا لزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وحرصًا علي عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، وأجهزتها التنفيذية، وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لإزالة المياه ومنع تراكمها بالشوارع والميادين وتسهيل مرور المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية، تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار من الخميس الماضي، وذلك مع هبوب نوة “أنواء عيد الميلاد” وهي نوة شديدة الأمطار وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح غربية.

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