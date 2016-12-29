ننشر أسماء 3 ضحايا و6 مصابين بحادث تصادم عيون موسى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

توفى 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارة 70682 رحلات قليوبية، مع سيارة نقل رقم "376 ا ل ب" بعد كمين عيون موسى.

وتلقى اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من رئيس مباحث رأس سدر بالحادث، الذى أسفر عن مصرع شريف فرحات على سيد أحمد 34 سنة من محافظة كفر الشيخ، وعلاء توفيق فرغلى 35 سنة من محافظة أسيوط، والسيد صبرى عبد العليم 35 سنة من محافظة الغربية.

وإصابة محمد عبد الهادى إبراهيم إبراهيم 36 سنة، ومصطفى محمد عبد العظيم 23 سنة، من محافظة الفيوم، وأسامة فتحى 25 سنة من محافظة الغربية، وعبد الرحمن السيد أبوالخير 43 سنة من محافظة المنوفية، وحماده عبد الله ناصر 37 سنة من محافظة البحيرة، وعنتر صبحى حمدان 36 سنة من الشرقية وتم تحويله إلى مستشفى رأس سدر، تحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سعودى نائب مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وتم إخطار النيابة التى التحقيق.