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جيش سوريا يعثر على أسلحة أمريكية بملايين الدولارات تركتها المعارضة فى حلب

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جيش سوريا يعثر على أسلحة أمريكية بملايين الدولارات تركتها المعارضة فى حلب جيش سوريا يعثر على أسلحة أمريكية بملايين الدولارات تركتها المعارضة فى حلب

>كتب أحمد علوى

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مصادر بالأمن السورى أكدت فى تقارير أمنية، إنه تم العثور على مستودعات من الأسلحة والذخائر المتطورة التى لم يتم تداولها فى معظم أنحاء العالم، لشدة خطورتها وتكاليفها الباهظة، وأن تلك المستودعات تركتها المعارصة المسلحة قبل مغادرتهم مدينة حلب السورية.

وقالت الوكالة الروسية اليوم الخميس، إن الجيش السورى حصل على عدد من مستودعات الأسلحة تركها المسلحون تحتوى على أسلحة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، معظمها أمريكية الصنع، وأنه من المستحيل ان تتمكن المعارضة من شرائها، مما يشير إلى دعم كبير لتسليحهم.

 


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