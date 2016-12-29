"الخارجية" عن مبادئ جون كيرى لإحياء عملية السلام: تتسق مع موقف مصر

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية أن المبادئ التى طرحها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لإحياء عملية السلام تنسجم فى معظم جوانبها مع التوافق الدولى والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما فى إرادة التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الخارجية تعليقًا على بيان كيرى، بأن الرؤية التى طرحها وزير خارجية الولايات المتحدة سوف تحتاج بطبيعة الحال إلى دراسة وتقييم شامل، كاشفا أن كيرى قد تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية سامح شكرى خلال الأشهر الأخيرة فى إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على ان إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاج لجهد كبير خلال المرحلة القادمة، وأن مصر تقف على استعداد دائم للمشاركة فى هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفى مقدمتهم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفى النزاع، استنادا إلى ما لديها من خبرة وتجربة تاريخية تتسم بالشمولية والواقعية على النحو الذى ورد فى الرؤية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مايو الماضى.