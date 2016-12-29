أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: تطبيق إستراتيجية قومية لمنع وصول السكان لـ128 مليون نسمة بحلول 2030

Google+ Print
الصحة: تطبيق إستراتيجية قومية لمنع وصول السكان لـ128 مليون نسمة بحلول 2030 الصحة: تطبيق إستراتيجية قومية لمنع وصول السكان لـ128 مليون نسمة بحلول 2030

>كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، أن تسلحت بالإستراتيجية القومية للسكان لخفض عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 110 مليون نسمة بدلا من 128 مليون بدون تطبيق الإستراتيجية.

 

وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستراتيجية القومية للسكان لها العديد من المحاور التى تحد من الزيادة السكانية من خلال تغيير الخصائص السكانية مثل التعليم ورفع معدلات التنمية.

 

وأضافت أنه تم تدشين الخطة القومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعى للحد من الزيادة السكانية، وتابعت بأن كل جنيه يتم إنفاقه فى تنظيم الأسرة يوفر 56 جنيهًا على الدولة، لافتة إلى أنه يجب توعية المجتمع والمواطنين بحقوقهم وبما فى صالحهم، وهناك تعاون مع وزارة التضامن وهيئة الاستعلامات لتوزيع حقائب تدريبية للشباب والمواطنين والتوعية. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية