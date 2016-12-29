الصحة: تطبيق إستراتيجية قومية لمنع وصول السكان لـ128 مليون نسمة بحلول 2030

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تسلحت بالإستراتيجية القومية للسكان لخفض عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 110 مليون نسمة بدلا من 128 مليون بدون تطبيق الإستراتيجية.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستراتيجية القومية للسكان لها العديد من المحاور التى تحد من الزيادة السكانية من خلال تغيير الخصائص السكانية مثل التعليم ورفع معدلات التنمية.

وأضافت أنه تم تدشين الخطة القومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعى للحد من الزيادة السكانية، وتابعت بأن كل جنيه يتم إنفاقه فى تنظيم الأسرة يوفر 56 جنيهًا على الدولة، لافتة إلى أنه يجب توعية المجتمع والمواطنين بحقوقهم وبما فى صالحهم، وهناك تعاون مع وزارة التضامن وهيئة الاستعلامات لتوزيع حقائب تدريبية للشباب والمواطنين والتوعية.