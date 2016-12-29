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إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

> (أ ش ا)

تعرضت الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لأمطار متوسطة، مما أثر على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم، وتقرر إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، نظرا لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

 

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين نظرا لزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وحرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية.

 

وأعلنت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى حالة الطوارئ، لإزالة المياه ومنع تراكمها بالشوارع والميادين وتسهيل مرور المواطنين.

 

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.

 

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار من الخميس الماضى، وذلك مع هبوب نوة "أنواء عيد الميلاد" وهى نوة شديدة الأمطار وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح غربية.

 


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