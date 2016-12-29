مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنتهى من خطة العام الجديد

دمياط-معتز الشربينى

قال علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط لـ"اليوم السابع" إن مديرية الشباب والرياضة انتهت من إعداد خطة الأنشطة لعام 2016/2017 والتى تتضمن الانتهاء من إنشاء المبنى الإدارى لكل من مركزى شباب شط الملح والبستان، واستلام 2 ملعب قانونى نجيل صناعى تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك استلام 4 ملاعب خماسى نجيل صناعى تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربى. بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التثقيفى للدولة المصرية والمتغيرات الإقليمية، البرنامج التدريبى بلدنا جميلة، مبادرة مفيش مستحيل لذوى القدرات الخاصة، تنفيذ برنامج تدريبى لإعداد صقل مشرفى الأنشطة ومشرفى الشعب البرلمانية.

كما تتضمن الخطة تنظيم مسابقة أقوى رجل بمحافظة دمياط فى ألعاب (تتابع نقل الأجولة – جرى عربة مسافة 20م – دفع الكرة الطبية زنة 5 كجم أبعد مسافة، بخلاف تنظيم مسابقة اللقاءات الرياضية للقرى والأحياء فى ألعاب (خماسى كرة قدم – كرة طائرة – ألعاب قوى)، وكذلك تنظيم المسابقات الرياضية للياقة البدنية تحت عنوان (الأسرة الرياضية) على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة عدد من القوافل الرياضية والأحياء الشعبية بأماكن مختلفة بمحافظة دمياط مع استمرار العمل بالمشروعات القومية (الرواد – المرأة – المعاقين)، ومعسكرات الخدمة العامة، ومهرجان لذوى الاحتياجات الخاصة.