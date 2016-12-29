الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع والصغرى بالقاهرة 9

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح أغلبها جنوبية غربية على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج مابين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية فى البحر المتوسط تكون غربية والبحر الأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ..

الصغرى العظمى

القاهرة 9 17

الإسكندرية 8 16

مطروح 9 14

بورسعيد 9 17

دمياط 10 17

بلطيم 10 16

الإسماعيلية 6 18

السويس 7 8

العريش 9 18

نخل 1 15

طابا 4 16

الطور 10 19

مرسى علم 12 21

الغردقة 11 21

شرم الشيخ 12 20

رفح 8 17

كاترين 1 13

سيوة 7 16

المنيا 5 18

الفيوم 6 18

رأس سدر 7 18

أبوسمبل 9 20

وسط الدلتا 9 17

أسيوط 4 17

سوهاج 5 17

الأقصر 6 19

أسوان 8 20

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 5 19

قنا 7 19

نويبع 11 20

السلوم 7 13