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مصدر بـ"الكهرباء": وضع اللمسات الأخيرة لعقود محطة الضبعة والتوقيع خلال أيام

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مصدر بـ"الكهرباء": وضع اللمسات الأخيرة لعقود محطة الضبعة والتوقيع خلال أيام مصدر بـ"الكهرباء": وضع اللمسات الأخيرة لعقود محطة الضبعة والتوقيع خلال أيام

>كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع شركة روس آتوم الروسية بشأن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة انتهت بالكامل، مؤكدًا أن توقيع العقود ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانونين بدأوا فى وضع اللمسات الأخيرة للعقود الخاصة بالمشروع، موضحًا أن الفريق التفاوضى المصرى والروسى اتفق على كل الجوانب.

 

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعمل على قدم وساق لإنهاء المفاوضات لتحقيق الحلم النووى المصرى، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضى المصرى الروسى يعمل على مدار الساعة لإنهاء المفاوضات بين الجانبين.


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