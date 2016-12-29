مصممة الأزياء نبيلة ناظر تطلق مجموعتها لـ2017

الرياض- ياسمين نصر

أطلقت مصممة الأزياء السعودية نبيلة ناظر مجموعتها لأزياء 2017 بعنوان "plushed with petals "، ولكن المختلف هذه المرة هو أن المجموعة مقتصرة فقط على العباءات التي كانت فيما سبق جزءاً من المجموعة، وليس المجموعة كاملة.

وعن سبب اختيارها للعباءات فقط، قالت نبيلة ناظر لـ"سيِّدتي نت": مقياسي في التصاميم التي أقدمها هو العميلة بالدرجة الأولى، حيث استوحي منها ما تريد أن تجده في السوق وما يناسب ويلبي ذوقها ومتطلباتها، واليوم ونظراً لخروج المرأة كثيراً وتواجدها في سوق العمل والمناسبات الرسمية التي أصبحت جزءاً من يومياتها، اتجهت لارتداء العباءة التي تمنحها المزيد من الحرية والراحة خلال قيامها بذلك.

وأضافت: لا أؤمن بالمواسم والفصول، لذلك فإطلاق المجموعة رغم أنه جاء في موسم الشتاء، إلا أنني استخدمت خامات باردة، أبرزها: اللينين الصيفي، وكذلك الألوان، فكانت الألوان الزاهية بدرجات فاتحة مناسبة لفكرة المجموعة ككل، خاصة أن أغلب عميلاتي من جدة، والتي نظراً لطبيعة مناخها، فلا موسم شتاء فيها، مشيرة إلى أن التصاميم تنوعت بين العملي المناسب لأوقات العمل وساعات النهار وبين تصاميم مخصصة للمساء والمناسبات الرسمية بأشغال للكتف وبعض التطريزات اليدوية.

واختتمت حديثها قائلة: حتى خلال أوقات السفر، فإن هذه العباءات تعتبر قطعة مميزة ومريحة وتحقق الحشمة التي أعتمدها في كل التصاميم سواء كانت السيدة محجبة أم لا، لذلك أقدم لها قطعة تجمع بين الحمشة والأناقة والتميز في نفس الوقت، وببساطة هذا ما تبحث عنه أي سيدة.