أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مصممة الأزياء نبيلة ناظر تطلق مجموعتها لـ2017

Google+ Print

الثلاثاء 27-12-2016 16:11

الرياض- ياسمين نصر

أطلقت مصممة الأزياء نبيلة ناظر مجموعتها لأزياء 2017 بعنوان "plushed with petals "، ولكن المختلف هذه المرة هو أن المجموعة مقتصرة فقط على العباءات التي كانت فيما سبق جزءاً من المجموعة، وليس المجموعة كاملة.
وعن سبب اختيارها للعباءات فقط، قالت نبيلة ناظر لـ"سيِّدتي نت": مقياسي في التصاميم التي أقدمها هو العميلة بالدرجة الأولى، حيث استوحي منها ما تريد أن تجده في السوق وما يناسب ويلبي ذوقها ومتطلباتها، واليوم ونظراً لخروج المرأة كثيراً وتواجدها في سوق العمل والمناسبات الرسمية التي أصبحت جزءاً من يومياتها، اتجهت لارتداء العباءة التي تمنحها المزيد من الحرية والراحة خلال قيامها بذلك.
وأضافت: لا أؤمن بالمواسم والفصول، لذلك فإطلاق المجموعة رغم أنه جاء في موسم الشتاء، إلا أنني استخدمت خامات باردة، أبرزها: اللينين الصيفي، وكذلك الألوان، فكانت الألوان الزاهية بدرجات فاتحة مناسبة لفكرة المجموعة ككل، خاصة أن أغلب عميلاتي من جدة، والتي نظراً لطبيعة مناخها، فلا موسم شتاء فيها، مشيرة إلى أن التصاميم تنوعت بين العملي المناسب لأوقات العمل وساعات النهار وبين تصاميم مخصصة للمساء والمناسبات الرسمية بأشغال للكتف وبعض التطريزات اليدوية.
واختتمت حديثها قائلة: حتى خلال أوقات السفر، فإن هذه العباءات تعتبر قطعة مميزة ومريحة وتحقق الحشمة التي أعتمدها في كل التصاميم سواء كانت السيدة محجبة أم لا، لذلك أقدم لها قطعة تجمع بين الحمشة والأناقة والتميز في نفس الوقت، وببساطة هذا ما تبحث عنه أي سيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية