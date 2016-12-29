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"ديلى ميل": سوء النظام الغذائى والإجهاد سبب ظهور حب الشباب

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"ديلى ميل": سوء النظام الغذائى والإجهاد سبب ظهور حب الشباب "ديلى ميل": سوء النظام الغذائى والإجهاد سبب ظهور حب الشباب

>كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشف عنها دراسة علمية حديثة حيث أفادت أن ظهور حب الشباب فى سن المراهقة بسبب سوء النظام الغذائى والإجهاد، والنساء الأكثر عرضة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون الأمريكيون أن اتباع نظام غذائي منخفض فى الفواكه والخضروات يمكن أن تؤدى إلى حب الشباب، فى حين أن مستويات التوتر عالية قد تكون مسئولة أيضاً.

 

وأشارت التقديرات إلى أن نحو 80% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 - 30 عاماً تضرروا من حب الشباب فى مرحلة ما من عمرهم.

 

وعلى الرغم من كونه الأكثر شيوعاً فى المراهقين، إلا أن هناك نحو 5% من النساء و1% من الرجال فوق سن الـ 25 يعانون من البقع والبشرة الدهنية.

 

وقال أطباء الأمراض الجلدية، إن المرأة تميل إلى الحصول على حب الشباب عند البلوغ أكثر من الرجال نتيجة للتغيرات فى مستويات الهرمونات بسبب الاختلالات.

 

ووجد الباحثون أن النساء لديهم ضعف احتمال المعاناة من حب الشباب اذا توقفوا عن تناول الخضروات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فى حين أن الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر أكثر عرضة لظهور المرض بمعدل ثلاثة أضعاف.

 

وأضاف الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، أن التاريخ العائلى له تأثير على احتمال المعاناة من حب الشباب فى مرحلة البلوغ.


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