السيطرة على حريق نشب بمكتب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدينة بالشرقية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمبنى كلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق، وتولت نيابة قسم ثانى الزقازيق التحقيقات بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمكتب عميد كلية التربية الرياضية ، وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمكتب عميد الكلية الكائن بالدور الثانى علوى بمبنى الكلية، ونتج عنه احتراق ماكينة تصوير الأوراق وباب المكتب والحوائط الخشبية الخاصة بالمكتب دون حدوث إصابات.

بسؤال الدكتور أيمن أحمد عبدالفتاح محمد سن 51 وكيل كلية التربية الرياضية بنين ، قرر أن سبب الحريق ماس كهربائى بماكينة التصوير ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق أو يشتبه فى حدوثه جنائياً، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8958 إدارى القسم لسنة 2016 جارى العرض على النيابة العامة.