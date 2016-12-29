ماذا تغير عن آخر قمة جمعت الأهلى والزمالك؟

كتب سليمان النقر

تتسم لقاءات القمة بالاهتمام الكبير باعتبارها أهم ديربى في الكرة المصرية والعربية ، لأنها تجمع الغريمين الأهلي والزمالك في مواجهة غنية بالإثارة والندية والتحدي بين الفريقين، وتكون نتيجتها محض خيال حتى لو كان هناك تفوق نسبى في الأمور الفنية لفريق عن الآخر، ولكن لمواجهات القمة اعتبارات خاصة ولا تعترف بالحالة الفنية للفريقين قبل تلك المواجهة، ولكن تعترف بمن يجتهد خلال الـ90 دقيقة داخل أرض الملعب.

هناك الكثير من المستجدات التي طرأت علي السطح منذ آخر قمة جمعت القطبين والتي فاز فيها الزمالك وتوج بلقب بطولة الكأس، وأفسد علي الأحمر فرصة تحقيق الثنائية بعدما تمكن من تحقيق لقب الدورى في النسخة الماضية، ولكن الأمور لم تسير علي ما كانت عليه حيث شهدت الأوضاع بين الناديين تغيرا ملحوظاً.

وأهم ما تغير في القطبين منذ آخر قمة تغير الأجهزة الفنية في الأهلي والزمالك ، حيث تولى حسام البدرى القيادة الفنية للأحمر خلفا للهولندي مارتن يول الذي كان يقود أبناء صالح سليم في آخر قمة ، فيما تولي محمد حلمى القيادة الفنية للأبيض فيما كان مؤمن سليمان يتولي القيادة الفنية في آخر قمة ، وتشهد تلك القمة أول مواجهة بين البدرى وحلمي علي رأس القيادة الفنية للقطبين.

كما شهدت آخر قمة موقف متباين للفريقين في مراكز الدورى ، بعدما أنهى الأهلي المسابقة في المركز الأول وحقق لقب المسابقة بينما حل الزمالك في الوصافة ، ويحافظ الأهلي على مركزه في الصدارة أيضا في النسخة الحالية برصيد 42 نقطة ، فيما يأتى الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي.

ولم تشهد قائمة الفريقين تغيرا كبيرا عن آخر قمة إلا القليل ، حيث شهدت قائمة الأهلي عودة شريف إكرامى لحراسة العرين الأحمر بعدما استبعده مارتن يول في القمة الخيرة بسبب تراجع مستواه وشارك أحمد عادل عبد المنعم في اللقاء، كما خروج لاعب قلب الدفاع رامى ربيعة للإصابة بخلاف تواجد جونيور أجاى ومحمد حمدى زكى وأكرم توفيق للمرة الأولي في قائمة لقاءات القمة، وعودة حسين السيد للقائمة الحمراء والذي اقترب من قيادة الجبهة اليسرى.

وفي الزمالك يغيب كلا من أسامة إبراهيم للإيقاف وعلي فتحى ومصطفى فتحى للإصابة وشهدت التواجد الأول لكلا من صلاح ريكو وأحمد رفعت ومحمود حمدى الونش فيما خرج إسلام جمال ورمزى خالد ومحمود جنش لأسباب فنية، حيث تغيب عن الزمالك أهم أوراقه الهجومية وهي مصطفى فتحى أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة البيضاء عودة إبراهيم صلاح لقيادة الوسط بعدما غاب في قمة الكأس فيما يغيب أحمد توفيق بسبب خروجه من حسابات محمد حلمى في الفترة الأخيرة ونفس الأمر بالنسبة لإسلام جمال.