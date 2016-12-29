بالفيديو.. ضباب كثيف على طريق دبي العين

شهدت بعض إمارات الدولة منذ ساعات الصباح الأولى تشكل ضباب كثيف والذي غطى الطرق الخارجية والسريعة مثل طريق دبي العين. وتسبب الضباب في تدهور الرؤية الأفقية بصورة كبيرة، واستمرارها لفترة طويلة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، لاستمرار تشكل الضباب اليوم وغداً.

ويتوقع المركز الوطني، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خاصة الفترة الصباحية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً فوق البحر غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والبحر متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً أقصى الغرب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.