مباراة القمة.. أجانب الأهلى والزمالك.. "هارب وأسير ومثير للجدل"

كتب فتحى الشافعى

ما بين هارب وأسير لدكة البدلاء وأحد الأوراق الرابحة وغيرها تدور أحوال اللاعبين الأجانب في الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة المُرتقبة، المُقرر لها السابعة من مساء الخميس باستاد بتروسبورت في ختام منافسات الدور الأول.

في السطور التالية يُلقي "اليوم السابع" الضوء على أحوال ستة لاعبين أجانب في الأهلي والزمالك هما التونسي على معلول والنيجيري أجاي والغاني جون أنطوي (الأهلي) والزامبي مايوكا والنيجيري ستانلي ومواطنه معروف يوسف(الزمالك).

1_على معلول

يواجه الظهير الأيسر الدولي على معلول أزمة في الأهلي بعدما غاب عن حسابات الجهاز الفني في المباريات الماضية بصرف النظر عن مشاركته في لقاء الألومنيوم بدور الـ32 لكأس مصر والذى فاز فيه الأحمر بسداسية نظيفة ، وبات معلول أسير لدكة البدلاء خلال الفترة الماضية وقد يواجه نفس المصير في موقعة القمة.

2_جون أنطوي

سافر سراً إلى بلاده غانا دون علم الأهلي اعتراضاً على عدم مشاركته في تدريبات الفريق الماضية ، ويواجه شبح التصعيد مع الأهلي بتهمة الهروب.

3_جونيور أجاي

يُعد النيجيري جونيور أجاي أحد اللاعبين المُثيرين للجدل في الأهلي ، تارة يتألق ويكون أحد فرسان الأهلي وأخرى يكون محل جدل وغير مؤثر مع الفريق.

4_معروف يوسف

يبقى النيجيري معروف يوسف مدافع الزمالك أحد الأوراق الرابحة في فريقه خلال لقاء الأهلي خاصة وإنه يُجيد ويتألق في هذه المباريات.

5_ستانلي

على درب معروف يوسف يسير مواطنه ستانلي المُنضم للزمالك هذا الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسماً قادماً من دجلة ، ويُعد ستانلي أحد الأوراق الهجومية القوية للزمالك بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

6_مايوكا

بعد أن كان قريباً جداً من الرحيل من الزمالك في يناير المقبل بالتراضي عاد مايوكا ليبقي في البيت الأبيض لحين إشعار أخر لكنه لا يُشارك مع فريقه مؤخراً للإصابة.