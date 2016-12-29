سيف الصيعري:ا لمبادرة تعزز حب الوطن

أشاد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2017، عام الخير، مشيراً إلى أن أعمال الخير والعطاء الإنساني قيم متأصلة عند قيادة الإمارات وشعبها منذ أن أسس زايد الأب هذا النهج، وكرسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسوف تركز مبادرة عام الخير على ثلاثة محاور، يتمثل أولها في ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، ويرتكز المحور الثاني على ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع، أما المحور الثالث فهو ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية التي باتت تلعب أدواراً محورية في دعم مسيرة حب الوطن وإرساء مبادئه السمحة والخيرة عبر الأجيال.

وأكد أن السعي في الخير عبر هذه المحاور الثلاث هو شرف للهيئة وجميع العاملين بها. وقال: "إني أتشرف اليوم بإطلاق برنامج تنافس داخلي للمبادرات الخيرية في الهيئة وشركاتها على المستويين الفردي والمؤسسي ليتنافس الجميع في تقديم المبادرات الخيرية المختلفة، حيث ستدعم الهيئة تنفيذ المبادرات الفائزة وتشجع القائمين عليها".

وأكد مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة أن الرؤية الحكيمة للعمل التطوعي والخيري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثل منهاجا للعمل داخل الهيئة على جميع المستويات، كما إن المتابعة الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لمشاريع ومبادرات المؤسسات الحكومية وتشجيعه لها على صنع الخير ونشره تمثل أكبر حافز لنا للعمل والإبداع وبلوغ أعلى مراتب الأداء.