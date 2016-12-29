مباراة القمة .. 12 لاعبا يترقبون المشاركة الأولى مع الأهلى والزمالك

كتب سليمان النقر

مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك تكون دائما شاهدة على مولد النجوم، حيث يبدأ النجوم في الإعلان عن أنفسهم لجماهير القطبين من خلال التألق في لقاءات القمة، وهو ما يدعنا لتسليط الأضواء على اللاعبين المنتظر أن يحظوا علي فرصة الظهور الأول في القمة، لاسيما أن هناك أكثر من لاعب منتظر مشاركتهم في القمة.

ومن أبرز النجوم الذين يتواجدون في قائمة الفريقين خلال القمة 113 التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، سواء من تواجد في آخر قائمة للقاءات القمة بين القطبين ولم يشارك او من يتواجد في قوائم القمة للمرة الأولى.

فى الأهلى:

على معلول:

لم يحظ على معلول بفرصة المشاركة مع الأهلي في قمة الكأس، والتي فاز فيها الزمالك وفضل مارتن يول المدير الفني آنذاك في الإبقاء عليه علي دكة الاحتياطي والدفع بصبري رحيل لقيادة الجبهة اليسري الحمراء، وينتظر أن يشارك في لقاء اليوم، وإن كانت المؤشرات توحي لاعتماد البدري علي حسين السيد في تلك المواجهة.

جونيور أجاى:

يشارك أجاى في القمة 113 للمرة الولي له في الظهور بلقاءات القمة بعدما تخلف اللاعب عن المشاركة في قمة الكأس بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل.

محمد حمدى زكى:

جدو الصغير كما تلقبه الجماهير المصرية ينتظر أن يشارك للمرة الأولي في لقاءات القمة بعدما ظل حبيس الدكة منذ الانضمام لصفوف الفريق الأحمر بداية الموسم الماضي خاصة بعد تألقه في مواجهة الألمونيوم ببطولة الكأس.

كريم نيدفيد:

يتواجد نيدفيد للمرة الولى في قائمة الأهلي بالقمة حيث ينتظر أن يشارك في تلك المواجهة بسبب قناعة البدري الكبيرة بإمكانياته الفنية.

أكرم توفيق:

يتواجد توفيق للمرة الولى في قائمة الأهلي بلقاء القمة بعدما غاب عن مواجهة الكأس لأن صفقة انتقاله للقلعة الحمراء لم تكن قد انتهت حينها.

محمد هانى:

سبق لمحمد هانى التواجد علي دكة الأهلي في القمة الماضية بالكأس لكنه لم يشارك وينتظر أن يشارك في القمة 113 الليلة باعتباره أقوى المرشحين لقيادة الجبة اليمني نظرا لاعتماد البدرى علي أحمد فتحى في خط الوسط.

فى الزمالك:

حسنى فتحى:

يشارك حسنى فتحى للمرة الأولي في لقاءات القمة حيث تغيب عن المشاركة في قمة الكأس نظرا للاعتماد علي شوقى السعيد بدلا منه.

صلاح ريكو:

يدخل ريكو قائمة مواجهات القمة للمرة الأولي حيث لم يلحق بقمة الكأس بسبب عدم انتهاء صفقة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

محمود دونجا:

يترقب دونجا موقفه من المشاركة في القمة 113 باعتبارها الظهور الأول له في مواجهات القمة حيث تواجد في قائمة مباراة الكأس لكنه لم يشارك خلالها.

محمود حمدى:

يبدأ الونش مباراة القمة أمام الأهلي الليلة في الظهور الأول له بلقاءات القمة بعدما كان خارج قائمة قمة الكأس.

أحمد رفعت:

لم يتواجد رفعت في قائمة قمة الكأس بسبب عدم إتمام صفقة انتقاله للأحمر خلال تلك المواجهة وانضم لميت عقبة في تاريخ لاحق وينتظر أن يكون له دور خلال القمة 113 الليلة.

ستانلى:

النيجيرى ستانلى غاب عن قمة نهائى الكأس الأخيرة بين الزمالك و الأهلى بسبب الإيقاف بعدما أنضم للقلعة البيضاء وفى جعبته ثلاث إنذارات مع ناديه الأصلى وادى دجلة مما ترتب عليه الغياب عن أولى مبارياته مع الأبيض بعد القيد وكانت أمام الأهلى .