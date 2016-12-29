القس أندرية زكى: مشروع الكونجرس لترميم الكنائس وقيعة بين مصر وترامب

كتب – مايكل فارس

رفض الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، الذى يعده الكونجرس الأمريكى قائلاً: هذا المشروع تدخل فى الشأن الداخلى، ومحاولة من الإدارة الأمريكية الحالية للوقيعة بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية المقبلة - فى إشارة لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية -، متابعًا، وكل تحدياتنا ومشكلاتنا سنحلها سويًا فى الداخل فقط.

وأضاف زكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هل منذ 2013 حتى الآن لم يتذكرنا أحد إلا فى الأسبوع الأخير من رحيل الإدارة الأمريكية؟، مضيفًا الدولة المصرية وقفت معنا، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية معظم الكنائس التى حُرِقت أو دُمرت جرى إصلاحها وسنصدر بيانًا بعددها.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أعلن رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.