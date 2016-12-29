مباراة القمة.. ماذا قالوا عن بتروسبورت قبل موقعة الأهلى والزمالك؟

كتبت ياسمين يحيى

قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة والتى تحمل رقم 113 ، بين فريقى الأهلى والزمالك ، بملعب بتروسبورت كثرت الأقاويل والتصريحات حول ملعب المباراة ، خاصة وأن الزمالك رفض نقل اللقاء لملعب برج العرب، لأن اختيار الملعب حق اصيل للزمالك صاحب الأرض ، مقابل رفض الأهلى تنظيم المباراة.

مرتضى منصور

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد أن لقاء القمة سيقام فى بتروسبورت لأنها مباراة القلعة البيضاء ، وإذا أراد اتحاد الكرة نقلها إلى برج العرب فلابد من تأجيلها، مقابل الترحيب بإقامة مباراة الدور الثانى على ملعب السلام الخاص بالنادى الأهلى .

شيرين شمس

فيما قال شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى الأهلى إن الادارة الحمراء لا ترفض إقامة مباراة القمة في ملعب بتروسبورت خاصها أنه لقاء الزمالك وهو المسئول الأول و الأخير عن تحديد الملعب .

سيد عبد الحفيظ

بينما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى أن ناديه يرحب بإقامة المباراة على بتروسبورت أو أي ملعب داخل القاهرة لتوفير اللاعبين وعدم إرهاقهم كما حدث بالموسم الماضي، وأنه كان يمني النفس بإقامة المباراة على استاد القاهرة لكن النادي يقدر تمامًا الظروف الأمنية للبلاد التي حالت دون ذلك .