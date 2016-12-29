أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مباراة القمة.. ماذا قالوا عن بتروسبورت قبل موقعة الأهلى والزمالك؟

Google+ Print
مباراة القمة.. ماذا قالوا عن بتروسبورت قبل موقعة الأهلى والزمالك؟ مباراة القمة.. ماذا قالوا عن بتروسبورت قبل موقعة الأهلى والزمالك؟

>كتبت ياسمين يحيى

قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة والتى تحمل رقم 113 ، بين فريقى الأهلى والزمالك ، بملعب بتروسبورت كثرت الأقاويل والتصريحات حول ملعب المباراة ، خاصة وأن الزمالك رفض نقل اللقاء لملعب برج العرب، لأن اختيار الملعب حق اصيل للزمالك صاحب الأرض ، مقابل رفض الأهلى تنظيم المباراة.

 

مرتضى منصور

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد أن لقاء القمة سيقام فى بتروسبورت لأنها مباراة القلعة البيضاء ، وإذا أراد اتحاد الكرة نقلها إلى برج العرب فلابد من تأجيلها، مقابل الترحيب بإقامة مباراة الدور الثانى على ملعب السلام الخاص بالنادى الأهلى      .

 

شمس

 فيما قال شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى الأهلى إن الادارة الحمراء لا ترفض إقامة مباراة القمة في ملعب بتروسبورت خاصها أنه لقاء الزمالك وهو المسئول الأول و الأخير عن تحديد الملعب .

 

سيد عبد الحفيظ

بينما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى أن ناديه  يرحب بإقامة المباراة على بتروسبورت أو أي ملعب داخل القاهرة لتوفير اللاعبين وعدم إرهاقهم كما حدث بالموسم الماضي، وأنه كان يمني النفس بإقامة المباراة على استاد القاهرة لكن النادي يقدر تمامًا الظروف الأمنية للبلاد التي حالت دون ذلك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان "

السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان "

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»