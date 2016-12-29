مباراة القمة.. 3 تلاميذ بمدرسة المشاغبين يثيرون رعب الأهلى والزمالك

كتبت لبنى عبد الله

تشتهر مباريات القمة دائماً بعدد من المواقف الخارجة عن النص التى يرتكبها بعض النجوم، وتظل حديث الصباح والمساء فى الوسط الكروى فترات طويلة، ولا تزال عالقة فى الأذهان حتى يومنا هذا.

وفى ظل تجدد موعد لقاء قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس فى ختام منافسات الدور الأول للدورى العام، تلوح فى الأفق بوادر مخاوف شديدة خلال اللقاء من بعض النجوم المشهورين بكونهم أعضاء مدرسة المشاغبين بفعل عصبيتهم الشديدة ودخولهم فى صراعات من شأنها تكدير الأجواء..

ويرصد "اليوم السابع" 3 تلاميذ مشاغبين يثيرون الرعب فى القمة 113 بالتقرير التالى ..

حسام غالى

كابيتانو الأهلى المعروف بالعصبية الشديدة والغيرة على الفانلة الحمراء، وتخشى جماهير ناديه من انفعالاته المستمرة التى قد تكلف فريقه الكثير والكثير فى مباراة القمة المرتقبة لاسيما فى ظل سخونة الأجواء بين الناديين وصراعهم المحتدم للتتويج باللقب .

باسم مرسى

مهاجم الزمالك المشهور بخناقاته المتعددة على المستطيل الأخضر وصراعاته الكثيرة مع المدافعين، وأبرزها تعديه بالضرب على سعد سمير مدافع الأهلى فى لقاء القمة الأخير بنهائى كأس مصر، الأمر الذى أحدث غضبا عارما بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى .

شوقى السعيد

مدافع الزمالك المعروف بخروجه عن النص ومشاحناته الدائمة لاسيما فى مباريات القمة بعد اشتباكه مع عماد متعب مهاجم الاهلى فى أحد لقاءات القمة ، يبقى دائماً لغزاً مثيراً للرعب فى مثل هذه المواجهات المشحونة بالضغوطات والاجواء الملبدة بالغيوم .