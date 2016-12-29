4 طرق للتخلص من آلام وتشنجات المعدة المصاحبة للقولون العصبى

كتبت نهى طارق

تشنجات وآلام بالبطن فضلا عن الإسهال والانتفاخات من أكثر الأعراض شيوعا لمتلازمة لقولون العصبى وغالبا ما يصاحبها حالات من الإمساك والغازات ومخاط فى البراز والغثيان والصداع والاكتئاب، ويحدث ذلك نتيجة اضطراب فى وظائف الجهاز الهضمى الناجمة عن التهيج وعدم انتظام فى حركة الأمعاء الصغيرة والكبيرة.

وكشفت العديد من الدراسات عن أرقام صادمة حول عدد من يعانون من اضطرابات القولون العصبى، وكانت النتيجة أن واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بها، ولم يتوصل العلماء إلى السبب الحقيقى للقولون العصبى ولكن أصابع الاتهام تتجه إلى التوتر والإحباط وتناول القهوة ليكونوا من أهم العوامل التى تفاقم هذه المشكلة.

وفى هذا السياق، رصد موقع Top 10 Remedies بعض العلاجات المنزلية التى تساعد فى تقليل أعراض هذه الحالة،

وهى..

1.

الزبادى..

يحتوى الزبادى على بكتيريا توفر طبقة من الحماية للأمعاء والذى يساعد على توليد حمض اللبنيك لطرد السموم البكتيرية التى تسبب التهابات القولون العصبى.

2.

بذور الكتان..

بذور الكتان مصدر جيد للألياف الغذائية اللازمة لطرد النفايات من الجسم كما أن بذور الكتان هي مصدر جيد للأوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لدعم جهاز المناعة والجهاز الهضمى، كما أنه يساعد على علاج الإمساك والإسهال، وينصح الأطباء بوضع معلقة من بذور الكتان المطحون فى كوب ماء وتناوله مرة واحدة يوميا.

3.

النعناع..

النعناع يمكن أن يقلل من أعراض القولون العصبى مثل التشنج والانتفاخ والإسهال، ووجدت الدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية أن الألياف هى مضاد قوى للتشنجات، لكن يحذر الأطباء من الإكثار فى تناولها بكميات زائدة لأنه يسبب الغثيان وفقدان الشهية ومشاكل فى القلب واضطرابات الجهاز العصبى.

4. الزنجبيل..

الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغازات والانتفاخ كما أنه يقلل من التهاب الأمعاء ويساعد على استرخاء عضلات الأمعاء.