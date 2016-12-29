ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2016

عاني سوق مواد البناء في مصر وذلك في الفترة الحالية من حالة عدم إستقرار كبيرة للغاية وذلك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل كبير ، مما يهدد سوق العقارات في مصر والتي إشتعلت بسب إرتفاع الأسعار في مصر ، كما أن اسعار الحديد والأسمنت مرتبطة إرتباط كلياً بأسعار الدولار الأمريكي وذلك بسبب إستيراد بعض الخامات من الخارج والتي تستخدم في الحديد والصلب في مصر .
أسعار الحديد اليوم :
اسم الشركة يتبعه اسم المنتج يليه سعر الشراء وأخيراً سعر البيع :
حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية
الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية
حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية
حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية
أسعار الأسمنت اليوم :
اسم الشركة يتبعه اسم المنتج يليه سعر الشراء وأخيراً سعر البيع :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 770 جنية 780 جنية
النصر 755 جنية 760 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنية 735 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنية 755 جنية
حورس 735 جنية 735 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 740 جنية 745 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 755 جنية 760 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 820 جنية 825 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 730 جنية 735 جنية
أسمنت العريش العسكري 730 جنية 735 جنية
أسمنت سيناء سيناء 735 جنية 740 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنية 745 جنية
السويس للأسمنت السويس 760 جنية 765 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 760 جنية 765 جنية
تكنو 705 جنية 710 جنية
أسمنت حلوان حلوان 760 جنية 765 جنية
أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية 785 جنية
السويدي السويدي 775 جنية 780 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 735 جنية 735 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 730 جنية 735 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 825 جنية 825 جنية
البرج 835 جنية 835 جنية
الساحل 825 جنية 825 جنية