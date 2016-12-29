بعد فقدان الإتصال بها.. العثور على نجمة أمريكية جثة هامدة

عُثر صباح يوم الثلاثاء على الممثلة الأمريكية تريسيا ماكولي Tricia Macauley جثة هامدة في سيارتها، من نوع تويوتا، في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب بيان الشرطة.

وأوضحت صحيفة The Independent أن عائلة ماكولي، البالغة من العمر 46 عاماً، أعلنت الخبر عبر "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن يؤكد قائد الشرطة في واشنطن، بيتر نيوشام، الخبر خلال مؤتمر صحافي.

وكتب شقيقها: "رحلت تريسيا.. لقد عثروا على جثتها. لم تقدّم الشرطة أية تفاصيل حتى الآن. كل ما قالوه إنهم عثروا على جثتها".

وأظهر تحقيق أولي أن الراحلة، التي تعلّم اليوغا وظهرت في فيلم "Step Up"، قد أفلتت رحلة بالطائرة كان من المفروض أن تقلها من مطار رونالد ريغان الوطني الإثنين صباحاً. وأكد المسؤول الأمني أن التحقيقات تتقدّم بسرعة، كما أن المشتبه به بات في قبضة الشرطة، ويُعتقد أنه على علاقة مع الراحلة.

وكانت الفنانة قد اختفت بعدما كانت منتظرة على عشاء ليلة الميلاد في بيت صديق، ولم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين، كذلك لم تجب على أية مكالمة أو ترسل أية رسالة.





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