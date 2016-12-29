أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد فقدان الإتصال بها.. العثور على نجمة أمريكية جثة هامدة

Google+ Print

الخميس 29-12-2016 00:46

عُثر صباح يوم الثلاثاء على الممثلة الأمريكية تريسيا ماكولي Tricia Macauley جثة هامدة في سيارتها، من نوع تويوتا، في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب بيان الشرطة.

وأوضحت صحيفة The Independent أن عائلة ماكولي، البالغة من العمر 46 عاماً، أعلنت الخبر عبر "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن يؤكد قائد الشرطة في واشنطن، بيتر نيوشام، الخبر خلال مؤتمر صحافي.

وكتب شقيقها: "رحلت تريسيا.. لقد عثروا على جثتها. لم تقدّم الشرطة أية تفاصيل حتى الآن. كل ما قالوه إنهم عثروا على جثتها".

وأظهر تحقيق أولي أن الراحلة، التي تعلّم اليوغا وظهرت في فيلم "Step Up"، قد أفلتت رحلة بالطائرة كان من المفروض أن تقلها من مطار رونالد ريغان الوطني الإثنين صباحاً. وأكد المسؤول الأمني أن التحقيقات تتقدّم بسرعة، كما أن المشتبه به بات في قبضة الشرطة، ويُعتقد أنه على علاقة مع الراحلة.

وكانت الفنانة قد اختفت بعدما كانت منتظرة على عشاء ليلة الميلاد في بيت صديق، ولم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين، كذلك لم تجب على أية مكالمة أو ترسل أية رسالة.


لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي