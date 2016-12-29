هكذا أكدت جينفير لوبيز علاقتها بـ دريك

ردت النجمة العالمية جينفير لوبيز Jennifer Lopez على الأخبار التي تم تداولها مؤخراً ومفادها أنها ارتبطت عاطفياً بالنجم العالمي دريك Drake.

ونشرت النجمة على صفحتها الخاصة في انستقرام صورة لها وهي في أحضان دريك دون أن ترفقها بأي تعليق، ليقوم الأخير أيضاً بنشر الصورة نفسها بعد ساعات قليلة.

واللافت أن النجمة العالمية ريهانا Rihanna، حبيبة دريك السابقة، توقفت عن متابعته بعد أن انتشر خبر ارتباطه بجنيفير.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن جينفير البالغة من العمر 47 عاماً ودريك البالغ من العمر 30 عاماً، يستعدان لتقديم عمل فني مشترك خلال الفترة المقبلة، وعلى ذلك أصبحت تجتمع به كثيراً مؤخراً، في لقاءات تتضمن عشاء وجلسات مكثفة.

ورجحت التقارير أن يكون الثنائي في علاقة عاطفية سرية، إذ أن دريك قد انفصل مؤخراً عن النجمة العالمية ريهانا بعد علاقة قصيرة جداً، وبدورها انفصلت جينفير لوبيزعن حبيبها كاسبر سمارت Casper Smart بعد أن خانها في شهر أكتوبر.





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