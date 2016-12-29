بالصور: سلمان خان يحتفل بذكرى ميلاده الـ51

احتفل النجم العالمي سلمان خان Salman Khan بذكرى ميلاده الـ51 الذي يصادف يوم 27 ديسمبر/كانون الأول في مزرعة Panvel وسط الأصدقاء المقربين منه، الى جانب حبيبته السابقة يوليا فانتور Iulia Vantur.

وانتشرت صور عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر سلمان الى جانب الأصدقاء، وفي مقدمتهم النجمة بيباشا باسو Bipasha Basu وزوجها النجم كاران سينغKaran Singh، Bina Kak بينا كاك، Sangeeta Bijlani سانجينا بيجلاني، Daisy Shah ديزي شاه وغيرهم.

ويظهر سلمان في إحدى الصور وهو يقطع كيكة ميلاده الى جانب Avil ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، كذلك تظهر يوليا الى جانبه في إحدى الصور، ووالدته سلمى خان Salma Khan.

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