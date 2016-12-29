ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29/12/2016

سمر العشري

وصلت أسعار الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي الذي ارتفع بشدة في الآونة الأخير متأثرا سعر الدولار اليوم، وتترقب الأوساط الاقتصادية في تعاملات اليوم، ما تعلنه البنوك من أسعار الريال للبيع والشراء، مع وجود ترقب في السوق السوداء من الأسعار الجديدة للعملة السعودية .

سعر الريال اليوم في البنوك :

البنك يتبعه سعر الشراء يليه سعر البيع :

البنك الأهلي الكويتي – مصر

5.06 5.13

بنك الاسكندرية

5.05 5.09

المصرف المتحد

5.04 5.12

مصرف أبوظبي الإسلامي

5.04 5.15

بنك فيصل الاسلامى المصرى

5.01 5.15

البنك المركزي المصري

5.01 5.10

بنك بلوم مصر

5.01 5.12

SAIB Bank

4.99 5.19

البنك العربى الافريقي الدولى

4.98 5.16

بنك قناة السويس

4.98 5.05

البنك الأهلى المصري

4.97 5.03

بنك مصر

4.97 5.02

كريدي أجريكول

4.97 5.03

البنك الأهلي اليوناني

4.95 5.13

بنك مصر إيران للتنمية

4.94 5.22

البنك التجاري الدولي

4.92 4.97

بنك القاهرة

4.92 5.04

بنك البركة

4.90 5.24

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

شبكةعيونالإخبارية

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