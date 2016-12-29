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حبس مسجل بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسلام

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حبس مسجل بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسلام حبس مسجل بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالسلام

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة.

كانت البداية بتلقى رجال قسم شرطة ثان السلام بلاغا من "سهير.ع. 55 سنة" مدير مدرسة إعدادية للبنات باكتشافها سرقة 5 جهاز كمبيوتر" لاب توب " و 3 شواحن خاصة بها من غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة، واتهمت حارسى المدرسة بالإهمال.

وفى وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة بعرض أحد الأشخاص بعرض جهاز كمبيوتر "لاب توب" للبيع بثمن لا يتناسب وقيمته الحقيقية وتتطابق أوصافه مع أوصاف أجهزة الكمبيوتر المستولى عليها من داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته جهاز كمبيوتر "لاب توب" وتبين أنه "حاتم.ا.م. 35 سنة" مسجل خطر فرض سيطرة برقم 4219 فئة "ب" قسم أول مدينة نصر وسابق اتهامه فى 31 قضية آخرها برقم 253 مدينة نصر أول لسنة 2007 "سرقة"، ومحكوم عليه فى القضية رقم 15/596 لسنة 2001م المنيا "مخدرات" بالحبس 3 سنوات، والقضية 714/1312 لسنة 2012 المنيا "مخدرات" بالحبس 3 سنوات، والقضية 8653 لسنة 2011 القاهرة الجديدة "سرقة" بالحبس سنة، والقضية رقم 7022 مدينة نصر ثان لسنة 2012م "سلاح أبيض" بالحبس شهر.

وبمواجهته اعترف المتهم بسرقته و4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل المدرسة بأسلوب التسلق وبإرشاده ضبطت القوة 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، و 3 شاحن فى مسكنه، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.


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