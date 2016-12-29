ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 29-12-2016

شهد سعر جرام الذهب الواحد ارتفاع بما يقارب العشرون جنيه لكل جرام لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر طلبا في الجمهورية .
اسعار الذهب اليوم :
عيار 24 714
عيار 22 655
عيار 21 625
عيار 18 536
عيار 14 417
عيار 12 357
الاوقية 22,214
الجنيه الذهب 5,000
الكيلو 714,286
سعر الذهب في المصنعية :
الجدير بالذكر أن سعر الذهب يختلف اختلاف كلي عن أسعار المحلات والبورصة المصرية وان الذهب في المصنعية يرتفع فوق سعر البورصة والمحلات ما يقارب 60 جنيه لكل جرام ذهب بسبب سعر المصنعية وأسعار الدمغات التي تفرضها الحكومة المصرية علي المصنعية من أجل التأكد من سلامة الذهب وعدم استقدام بعض التجار علي غش المواطنين واللعب بعيارات الذهب .إعلان - Ads إعلان - Ads