ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 29-12-2016

سمر العشري

شهد سعر جرام الذهب الواحد ارتفاع بما يقارب العشرون جنيه لكل جرام لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر طلبا في الجمهورية .

اسعار الذهب اليوم :

عيار 24 714

عيار 22 655

عيار 21 625

عيار 18 536

عيار 14 417

عيار 12 357

الاوقية 22,214

الجنيه الذهب 5,000

الكيلو 714,286

سعر الذهب في المصنعية :

الجدير بالذكر أن سعر الذهب يختلف اختلاف كلي عن أسعار المحلات والبورصة المصرية وان الذهب في المصنعية يرتفع فوق سعر البورصة والمحلات ما يقارب 60 جنيه لكل جرام ذهب بسبب سعر المصنعية وأسعار الدمغات التي تفرضها الحكومة المصرية علي المصنعية من أجل التأكد من سلامة الذهب وعدم استقدام بعض التجار علي غش المواطنين واللعب بعيارات الذهب .

شبكةعيونالإخبارية

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