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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 29-12-2016

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 29-12-2016 ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 29-12-2016

شهد سعر جرام الذهب الواحد ارتفاع بما يقارب العشرون جنيه لكل جرام لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر طلبا في الجمهورية .

الذهب اليوم :

عيار 24 714
عيار 22 655
عيار 21 625
عيار 18 536
عيار 14 417
عيار 12 357
الاوقية 22,214
الجنيه الذهب 5,000
الكيلو 714,286

في المصنعية :

الجدير بالذكر أن سعر الذهب يختلف اختلاف كلي عن المحلات والبورصة المصرية وان الذهب في المصنعية يرتفع فوق سعر البورصة والمحلات ما يقارب 60 جنيه لكل جرام ذهب بسبب سعر المصنعية وأسعار الدمغات التي تفرضها المصرية علي المصنعية من أجل التأكد من سلامة الذهب وعدم استقدام بعض التجار علي غش المواطنين واللعب بعيارات الذهب .

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