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حظك اليوم برج الدلو الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتخذت قرارات متسرعة يمكنك تداركها

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتخذت قرارات متسرعة يمكنك تداركها حظك اليوم برج الدلو الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتخذت قرارات متسرعة يمكنك تداركها

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يعرف عنه الذكاء الشديد والدهاء والقدرة على التخطيط من أجل تحقيق أحلامه وأهدافه، وفى الوقت نفسه يتمتع بقدرة كبيرة على الحسم.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

تعمل على نهج محدد وتهتم بالتفاصيل بشكل كبير، وهذا هو الجانب الإيجابى من عملك اليوم وتحقق مكاسب مالية بفضل هذه الطريقة فى العمل فقط تجنب التلاعب وكن مخلصًا وصادقًا فى كل ما تفعله واترك نوعية عملك تتحدث عن الكم

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك اليوم، وحاول ألا تنخرط فى مشكلة تؤدى إلى تعكير صفو السلام والوئام فى علاقتك العاطفية، حتى الخلافات الطفيفة والقضايا التافهة حاول امتصاصها اليوم.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى:

تحتاج اليوم للحصول على الراحة والاسترخاء، وحاول أن تقضى اليوم فى تدليل نفسك كأن تحصل على علاج بالمياه المعدنية أو جلسة للجمال، وستكون فى نهاية اليوم متوهجًا وبراقًا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تسرعت فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت، ولكنك اليوم ستدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق فى العمل ومن الآن فصاعدًا ستعمل وفق خطة جيدة ومنظمة فلم يفت الأوان بعد الآن لبدء التخطيط.


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مصر 365

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