حظك اليوم برج الحوت الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجاهل ما يدور حولك واهتم بعملك.

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه يتعامل مع المحيطين به بأنانية شديدة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن تظهر على السطح أمامك اليوم فرصة جديدة ستكون جيدة جدًا لحياتك المهنية ولكنها فى المقابل ستزيد المسؤوليات على عاتقك فحاول أن تتعامل مع المسؤوليات الجديدة بنظام وحسم.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

اولئك الذين يتنقلون بحرية فى المعتاد يكون من الصعب عليهم أن ينخرطوا فى علاقة عاطفية ويلتزموا بها التزامًا واضحًا، ولكن إذا كان الحب فى طريقك يستحق يجب أن تبذل الجهد اللازم للحفاظ عليه.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

اعتمد بعض العادات الصحية فى حياتك اليومية بشكل خاص اليوم كى تحافظ على صحتك مثل غسل اليدين بشكل صحيح لأنك أكثر عرضة اليوم للعدوى البكتيرية ويمكن أن تعانى من مرض طويل إذا لم تأخذ احتياطاتك اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

لا تدع الخمول يفسد عليك اليوم واستدع طاقتك الإبداعية لتحقيق إنجازات كبيرة اليوم فأنت بحاجة للعمل من أجل استعادة الانسجام والتوازن فى حياتك الشخصية وحتى فى صحتك، وتجاهل الانحرافات حولك وركز بدلاً من ذلك على الاهتمام بنفسك.