حظك اليوم لبرج العقرب 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك طاقة حب ورومانسية

كتبت مى الشامى

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فالجانب العملى يؤكد أنك بحاجة إلى الذهاب إلى فرص العمل، لن تأتى إليك وأنت جالس مكانك.

برج العقرب على الصعيد المهنى:

الطريقة الوحيدة التى سوف تكون ناجحة اليوم هو اذا تمكنت من تلبية توقعات الآخرين، وعليك التأكيد على نفسك أكثر من المعتاد، لا تجلس وتنتظر إلى الفرصة الثمينة حتى تأتى إليك عليك الذهاب إليها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

لديك حالة من الحب والرومانسية والهدوء أفلاطونى اليوم، وستقوم ببعض الأحاديث الرائعة مع شخص معين ربما يصبح أكثر من مجرد صديق فى المستقبل، ولكن تمتع بلحظات سعيدة مع شريكك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

أنت شخص مرن ومبهج فى بعض الأحيان، تشعر بقوى بدنية فتبذل مجهود يؤدى إلى اصابتك بتمزق فى الساقيين يجب عليك تخفيض كمية الكافيين وتناول النعناع أو البابونج بشكل منتظم لتقوية الجهاز العصبى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يتوقع علماء الفلك أنه مواليد برج العقرب ينفصلوا عن العالم والهروب من أحداث الحياة اليومية، لأنهم غير قادرين على استيعاب حقائق أخرى، وهو ما يجعلهم يخلقون عالم خاص بهم.