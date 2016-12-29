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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تكن قاسيا مع زملائك فى العمل

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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تكن قاسيا مع زملائك فى العمل حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تكن قاسيا مع زملائك فى العمل

> كتبت مى الشامى

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات لبرج العذراء الذى يتحلى بالذكاء، وذلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

على الصعيد المهنى:

 لا تكون حاسما جدا فى العمل مع شخص آخر اليوم، وذلك ربما مشاعر هذا الشخص أكثر حساسية مما كنت تتخيل، لا تكن قاسيا جدا فى نقده، لأنك من الممكن أن تبكيه بأسلوبك القاسى.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

 يومك مليئ بالرومانسية والهدايا، وجبات الطعام، وجميع التجهيزات، ربما ليس اليوم المناسب لبدء أى علاقة، ولكنه سيكون وقتا إيجابيا للغاية لتختلط الذين يلهمونك.

 

برج العذراء على الصعيد الصحى:

لديك اليوم حساسية زيادة عن المعتاد، وجسدك يحتاج إلى قليل من الراحة وعقلك يحتاج التوقف قليلا عن التفكير بالعمل، والأطفال، وشريك حياتك بالإضافة إلى أن عليك شرب المياه الكثير اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

لديك الرغبة فى فهم كل ما يدور حولك، أنت رشيد كعادتك ولديك قدرة على جمع معلومات كثيرة، كن هادئا اليوم سوف تحصل على بضع كلمات التشجيعية، لذلك لا تقلق.


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مصر 365

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