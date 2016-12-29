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حظك اليوم برج القوس الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. معرض للخسارة المالية

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حظك اليوم برج القوس الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. معرض للخسارة المالية حظك اليوم برج القوس الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. معرض للخسارة المالية

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز أبنائه بأنهم أصحاب وجه طفولى وجاذبية شديدة ولكنه، يعرف أيضًا بحساسيته الشديدة وتهربه من الارتباط العاطفى.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى: 

 

تحاول أن تتواصل بسلاسة مع المحيطين بك فى العمل، ولكن بعض الناس لا يتعاونون معك كما ينبغى فلا تسمح لهم بأن يفسدوا عملك بتدخلاتهم واحرص على أن تتعامل بذكاء مع الآخرين.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى:

 

الضغط الخارجى من العمل وعوامل أخرى تؤثر على وضع العلاقة العاطفية الخاصة بك، إذا كنت تتذكر أهمية هذه العلاقة بالنسبة لك حاول أن تحافظ على حياتك العاطفية فى معزل عن حياتك المهنية.  

 

برج القوس على الصعيد الصحى: 

 

تتمتع اليوم بقوة ذهنية لا تصدق وستكون على استعداد لأن تفعل أى شىء من أجل الاستمتاع بحالة صحية جيدة اليوم وقد تنخرط فى نشاط رياضى جماعى ما.   

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

قد تكون عرضة للخسارة المالية اليوم ولكنك يمكنك أن تتدارك الخسائر فى الوقت المناسب فقط حاول أن تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك فى الأحداث والمعارك من أجل تحقيق مكاسب.


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مصر 365

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