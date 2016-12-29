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حظك اليوم برج الجدى الخميس 29 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاح كبير اليوم فى عملك

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 29 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاح كبير اليوم فى عملك حظك اليوم برج الجدى الخميس 29 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق نجاح كبير اليوم فى عملك

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع النساء من أبناء هذا البرج بالقدرة على تحمل المسئولية والصبر فى الشدائد. 

 

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

 

حان الوقت لتتراجع خطوة إلى الخلف وتنظر إلى علاقتك العاطفية بشكل واعِ، الأحداث والخلافات التى وقعت مؤخرًا أثرت على حياتك بشكل كبير، فمن الضرورى أن تنظر إلى الأمور نظرة ثاقبة وتتخذ القرار الصحيح.

 

 

الجدى على الصعيد المهنى..

 

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب سوف يتمتعون بنجاحات كبيرة اليوم فى حياتهم المهنية اليوم كذلك سيتم تكريمهم على بعض الإنجازات التى قاموا بها مؤخرًا.

 

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

 

أوضاعك الصحية جيدة جدًا، ولكن من الضرورى أن تتجنب الوجبات السريعة التى تعمل على زيادة وزنك وكذلك قد تعرضك لإصابة خطيرة فى الجهاز الهضمى.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

عليك أن تتراجع عن قرار معاتبة صديق لك اليوم، الأمور لن تسير بشكل جيد وربما قد تتورط فى أزمة أكبر، كذلك من المفترض أن تحصل على إجازة من العمل وتسافر مع العائلة. 


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مصر 365

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