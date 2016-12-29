حظك اليوم برج السرطان الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتخذ قرار بالزواج

نقدم لكم اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية الشديدة، كذلك يتميزون بخفة الظل.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب فى طريقها إلى التطور، ربما قد تتخذ قرار بالزواج منه، ولكن عليك التفكير جيدًا وقراءة ما بين السطور حتى لا تتسرع فى هذا القرار الهام الذى سيؤثر على حياتك بأكملها.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

كل الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية الآن أنت قادر على حصاد ما قدمته إلى عملك خلال الوقت الذى مضى، كما أن مكاسب مالية فى طريقها إليك عليك استثمارها بشكل جيد ولكن يفضل أن تستشير بعض الزملاء قبل اتخاذ أى قرار.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

ممارسة الأنشطة اليومية تمنح جسدك الطاقة اللازمة، عليك أن تسعى دائمًا لبذل جهد حتى لا يشعر جسدك بالخمول الذى قد يؤثر عليه سلبًا.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

نجاحات كبيرة ستحققها خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى حياتك المهنية أو الشخصية، كذلك من المتوقع أن تستمع إلى نصائح أحد المقربين إليك والتى ستكون خير داعم لك فى هذه المرحلة.