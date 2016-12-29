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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أخبار جيدة على مستوى العمل

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أخبار جيدة على مستوى العمل حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أخبار جيدة على مستوى العمل

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات أهمها الجدية وكذلك الثقة بالنفس.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بعلاقاتك العاطفية، دون أن تضيع المزيد من الوقت فى البحث عن المعانى الخلفية لشريك الحياة، خصوصًا أن هذه الطريقة تجعلك تفقد متعتك بالحب.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى...

من المتوقع أنك ستحصل اليوم على عقد عمل جديد ولكن المفاجأة أنه فى مجال مختلف تمامًا عن مهنتك الأساسية، وهو ما سيتطلب منك اتخاذ القرارات الهامة بشأن حياتك المهنية.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

الاسترخاء والهدوء هما أفضل حلول لتجنب الضغوط اليومية، كذلك عليك أن تتخلص من العصبية التى تجعلك تشعر ببعض القلق النفسى، كلما كنت هادئ ستنعم بحياة وصحة أفضل.

 

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

أخبار جيدة فى العمل تمنحك طاقة إيجابية تجعلك تعمل لفترة طويلة دون أن تشعر بالملل أو الضيق من هذا العمل، وهو ما يساعدك على تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.


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مصر 365

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