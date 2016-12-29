حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 29/12/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى وأخبار جيدة فى العمل لبرج الأسد

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يحقق أبناء برج الأسد اليوم نجاحات على مستوى العمل، وكذلك أخبار سارة كثيرة فى طريقها إليهم، وتوقيع عقد جديد يغير مسار حياتهم المهنية بالكامل.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

تحقق نجاح كبير اليوم فى عملك، ونقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع النساء من أبناء هذا البرج بالقدرة على تحمل المسئولية والصبر فى الشدائد.

وحظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

حان الوقت لتتراجع خطوة إلى الخلف وتنظر إلى علاقتك العاطفية بشكل واعِ، الأحداث والخلافات التى وقعت مؤخرًا أثرت على حياتك بشكل كبير، فمن الضرورى أن تنظر إلى الأمور نظرة ثاقبة وتتخذ القرار الصحيح.

الجدى على الصعيد المهنى..

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب سوف يتمتعون بنجاحات كبيرة اليوم فى حياتهم المهنية، اليوم كذلك سيتم تكريمهم على بعض الإنجازات التى قاموا بها مؤخرًا.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة جدًا، ولكن من الضرورى أن تتجنب الوجبات السريعة التى تعمل على زيادة وزنك وكذلك قد تعرضك لإصابة خطيرة فى الجهاز الهضمى.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتخذ قرار بالزواج

نقدم لكم اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية الشديدة، كذلك يتميزون بخفة الظل.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب فى طريقها إلى التطور، ربما قد تتخذ قرار بالزواج منه، ولكن عليك التفكير جيدًا وقراءة ما بين السطور حتى لا تتسرع فى هذا القرار الهام الذى سيؤثر على حياتك بأكملها.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

كل الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية الآن أنت قادر على حصاد ما قدمته إلى عملك خلال الوقت الذى مضى، كما أن مكاسب مالية فى طريقها إليك عليك استثمارها بشكل جيد ولكن يفضل أن تستشير بعض الزملاء قبل اتخاذ أى قرار.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

ممارسة الأنشطة اليومية تمنح جسدك الطاقة اللازمة، عليك أن تسعى دائمًا لبذل جهد حتى لايشعر جسدك بالخمول الذى قد يؤثر عليه سلبًا.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أخبار جيدة على مستوى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات أهمها الجدية وكذلك الثقة بالنفس.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بعلاقاتك العاطفية، دون أن تضيع المزيد من الوقت فى البحث عن المعانى الخلفية لشريك الحياة، خصوصًا أن هذه الطريقة تجعلك تفقد متعتك بالحب.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

من المتوقع أنك ستحصل اليوم على عقد عمل جديد ولكن المفاجأة أنه فى مجال مختلف تمامًا عن مهنتك الأساسية، وهو ما سيتطلب منك اتخاذ القرارات الهامة بشأن حياتك المهنية.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

الاسترخاء والهدوء هما أفضل حلول لتجنب الضغوط اليومية، كذلك عليك أن تتخلص من العصبية التى تجعلك تشعر ببعض القلق النفسى، كلما كنت هادئ ستنعم بحياة وصحة أفضل.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-12-2016..علماء الفلك: أنه اليوم المثالى من أجل تحقيق طموحاتك مع الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الخميس 29 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، فأكدوا أنه اليوم المثالى من أجل تحقيق طموحاتك مع الشريك.

من جهة أخرى أكد العلماء أنك ستجد نفسك تتحمل مسئولية الكثير من المهام فى مجال العمل.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج اليوم ستجد نفسك تتحمل مسئولية الكثير من المهام فى مجال العمل، عليك أن تكون على يقين انك تمتلك قدرات ممتازة وتستطيع أن تنفذ كل ما ستكلف به.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه اليوم المثالى من أجل تحقيق طموحاتك مع الشريك فهو متحمس الآن لذلك، فأنتما بحاجة لاتخاذ الكثير من القرارات التى ستجعلكما اكثر تمسكا ببعضكما البعض.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدوا أن معنوياتك اليوم مرتفعة بشكل ملحوظ وهو ما يعطيك الكثير من الطاقة التى من الممكن أن تستفيد منها فى ممارسة بعض التدريبات التى ستزيد من نشاطك وحيويتك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-12-2016..علماء الفلك: ستفاجئ بتطور ملحوظ فى المجال المهني

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الخميس 29 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، فأكدوا أنك ستفاجئ بتطور ملحوظ فى المجال المهنى.

وبالشق العاطفى ينصحوك بأن تفعل كل ما تستطيع من أجل تجنب الروتين والملل فى علاقتك مع الشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج اليوم ستفاجئ بتطور ملحوظ فى المجال المهنى وهو ما يعطيك الكثير من الحماس من أجل تأدية المزيد من المهام.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن عليك أن تفعل كل ما تستطيع من أجل تجنب الروتين والملل فى علاقتك مع الشريك، فإعدادك لأحدى المفاجآت حتى إذا كانت بسيطة هى خطوة مهمة لكى تزيد العلاقة حبا ورومانسية.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

علماء الفلك يؤكدوا أن النوم المنتظم وإتباع نظام غذائى جيد أنسب الطرق الوصول لصحة ممتازة، فينصحوك أن عليك إلا تهمل بحالتك الصحية من جديد.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-12-2016..علماء الفلك: شريكك يدعمك بقوة ويحاول دائما أن يضعك على الطريق الصحيح

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الخميس 29 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، فأكدوا أن شريكك يدعمك بقوة ويحاول دائما أن يضعك على الطريق الصحيح.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج اليوم تجنب تماما الاستثمارات قد تجد نفسك بين الكذب والتعرض لعدد من محاولات الاحتيال وهو ما يدفعك لتجد نفسك فى الكثير من المتاعب.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن عليك أن تتجنب الأوهام والأحلام وتعيش الواقع فشريكك يدعمك بقوة ويحاول دائما أن يضعك على الطريق الصحيح رغم عندك الشديد إلا أنه يركز على أن تكون فى أفضل حال بشتى الطرق.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا أن الالتزام بالعادات الغذائية اليومية أمر مهم فأنت فى طريقك للتمتع بالصحة الجيدة، فالأطعمة الغير مفيدة لا تؤثر فقط على جسمك ولكنها أيضا تجعل عقلك يصل لمرحلة التوتر.

حظك اليوم لبرج العقرب 29 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك طاقة حب ورومانسية

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الخميس 29 ديسمبر2016 عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فالجانب العملى يؤكد أنك بحاجة إلى الذهاب إلى فرص العمل، لن تأتى إليك وأنت جالس مكانك.

برج العقرب على الصعيد المهنى:

الطريقة الوحيدة التى سوف تكون ناجحة اليوم هو إذا تمكنت من تلبية توقعات الآخرين، وعليك التأكيد على نفسك أكثر من المعتاد، لا تجلس وتنتظر إلى الفرصة الثمينة حتى تأتى إليك عليك الذهاب إليها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

لديك حالة من الحب والرومانسية والهدوء أفلاطونى اليوم، وستقوم ببعض الأحاديث الرائعة مع شخص معين ربما يصبح أكثر من مجرد صديق فى المستقبل، ولكن تمتع بلحظات سعيدة مع شريكك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

أنت شخص مرن ومبهج فى بعض الأحيان، تشعر بقوى بدنية فتبذل مجهود يؤدى إلى اصابتك بتمزق فى الساقيين يجب عليك تخفيض كمية الكافيين وتناول النعناع أو البابونج بشكل منتظم لتقوية الجهاز العصبى.

حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تكن قاسيا مع زملائك فى العمل

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات لبرج العذراء الذى يتحلى بالذكاء، وذلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

برج العذراء على الصعيد المهنى:

لا تكن حاسما جدا فى العمل مع شخص آخر اليوم، وذلك ربما مشاعر هذا الشخص أكثر حساسية مما كنت تتخيل، لا تكن قاسيا جدا فى نقده، لأنك من الممكن أن تبكيه بأسلوبك القاسى.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

يومك ملئ بالرومانسية والهدايا، وجبات الطعام، وجميع التجهيزات، ربما ليس اليوم المناسب لبدء أى علاقة، ولكنه سيكون وقتا إيجابيا للغاية لتختلط الذين يلهموك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

لديك اليوم حساسية زيادة عن المعتاد، وجسدك يحتاج إلى قليل من الراحة وعقلك يحتاج التوقف قليلا عن التفكير بالعمل، والأطفال، وشريك حياتك بالإضافة إلى أن عليك شرب المياه الكثير اليوم.

حظك اليوم لبرج الثور 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبحث عن شخص لإعطائك عناقا حارا هذا المساء

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات لبرج الثور ليوم الخميس 29 ديسمبر، وهو البرج الثور معروف أنه النارى وأنه سريع الانفعال والغضب ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

برج الثور على الصعيد المهنى:

ولائك للعمل الخاص بك هو جزء أساسى من نجاحك وتحديدا اليوم، بالإضافة إلى أنك على استعداد بأن تخطو خطوة أبعد مما هو متوقع منك، فإذا كنت لا تشعر بالرغبة فى تكريس نفسك لهذه الدرجة فى وظيفتك الحالية، حاول العثور على وظيفة جديدة.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

تأمل سرا العثور على شخص لإعطائك عناق حار هذا المساء، وهذا يمكن أن تحصل عليه فى نهاية المطاف عناق حميمى جدا، ولكن فى هذه اللحظة من الزمن، وهذا هو أقصى ما تحصل عليه، ثم تعطى العلاقة بضعة أيام وتنتهى وبعدما كان أن تحول الأمور فى صالحك.

برج الثور على الصعيد الصحى:

يجب أن تذهب إلى " الجيم" اليوم وتستخدم الآلات فى الصالة الرياضية جسدك يحتاج إلى ناد صحى وأنه مفيد لتوضيح أفكارك ومشاعرك بينما يصعب عليك التعبير عنها.

حظك اليوم برج القوس الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. معرض للخسارة المالية

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

تحاول أن تتواصل بسلاسة مع المحيطين بك فى العمل، ولكن بعض الناس لا يتعاونون معك كما ينبغى فلا تسمح لهم بأن يفسدوا عملك بتدخلاتهم واحرص على أن تتعامل بذكاء مع الآخرين.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

الضغط الخارجى من العمل وعوامل أخرى تؤثر على وضع العلاقة العاطفية الخاصة بك، إذا كنت تتذكر أهمية هذه العلاقة بالنسبة لك حاول أن تحافظ على حياتك العاطفية فى معزل عن حياتك المهنية.

برج القوس على الصعيد الصحى:

تتمتع اليوم بقوة ذهنية لا تصدق وستكون على استعداد لأن تفعل أى شىء من أجل الاستمتاع بحالة صحية جيدة اليوم وقد تنخرط فى نشاط رياضى جماعى ما.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

قد تكون عرضة للخسارة المالية اليوم ولكنك يمكنك أن تتدارك الخسائر فى الوقت المناسب فقط حاول أن تنأى بنفسك عن الذين يحاولون سحبك فى الأحداث والمعارك من أجل تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتخذت قرارات متسرعة يمكنك تداركها

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

تعمل على نهج محدد وتهتم بالتفاصيل بشكل كبير، وهذا هو الجانب الإيجابى من عملك اليوم وتحقق مكاسب مالية بفضل هذه الطريقة فى العمل فقط تجنب التلاعب وكن مخلصًا وصادقًا فى كل ما تفعله واترك نوعية عملك تتحدث عن الكم

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تحتاج الكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك اليوم، وحاول ألا تنخرط فى مشكلة تؤدى إلى تعكير صفو السلام والوئام فى علاقتك العاطفية، حتى الخلافات الطفيفة والقضايا التافهة حاول امتصاصها اليوم.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

تحتاج اليوم للحصول على الراحة والاسترخاء، وحاول أن تقضى اليوم فى تدليل نفسك كأن تحصل على علاج بالمياه المعدنية أو جلسة للجمال، وستكون فى نهاية اليوم متوهجًا وبراقًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تسرعت فى اتخاذ القرارات لبعض الوقت، ولكنك اليوم ستدرك أهمية التخطيط والنهج الدقيق فى العمل ومن الآن فصاعدًا ستعمل وفق خطة جيدة ومنظمة فلم يفت الأوان بعد الآن لبدء التخطيط.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 29/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجاهل ما يدور حولك واهتم بعملك

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن تظهر على السطح أمامك اليوم فرصة جديدة ستكون جيدة جدًا لحياتك المهنية ولكنها فى المقابل ستزيد المسؤوليات على عاتقك فحاول أن تتعامل مع المسؤوليات الجديدة بنظام وحسم.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

اولئك الذين يتنقلون بحرية فى المعتاد يكون من الصعب عليهم أن ينخرطوا فى علاقة عاطفية ويلتزموا بها التزامًا واضحًا، ولكن إذا كان الحب فى طريقك يستحق يجب أن تبذل الجهد اللازم للحفاظ عليه.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

اعتمد بعض العادات الصحية فى حياتك اليومية بشكل خاص اليوم كى تحافظ على صحتك مثل غسل اليدين بشكل صحيح لأنك أكثر عرضة اليوم للعدوى البكتيرية ويمكن أن تعانى من مرض طويل إذا لم تأخذ احتياطاتك اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

لا تدع الخمول يفسد عليك اليوم واستدع طاقتك الإبداعية لتحقيق إنجازات كبيرة اليوم فأنت بحاجة للعمل من أجل استعادة الانسجام والتوازن فى حياتك الشخصية وحتى فى صحتك، وتجاهل الانحرافات حولك وركز بدلاً من ذلك على الاهتمام بنفسك.