5 معلومات عن مباراة الزمالك والأهلى اليوم الخميس 29 / 12 / 2016

كتب أحمد توفيق

تنطلق فى السابعة مساء اليوم مباراة الزمالك والأهلى، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز ، ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات هامة عن مباراة القمة فى السطور التالية:-

طاقم تحكيم مجرى لإدارة مباراة الزمالك والأهلى

يتولى إدارة مباراة الزمالك والأهلى طاقم تحكيم مجرى بقيادة فيكتور كاساى الذى سبق وتولى إدارة لقاء قطبى الكرة المصرية فى الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الماضى وحسمها الأحمر بثنائية نظيفة .

الأهلى الأكثر فوزا فى الدورى

قبل انطلاق مباراة الزمالك والأهلى يتفوق الأخير فى عدد مرات الفوز فى بطولة الدورى الممتاز، حيث التقى الفريقان 112 مرة، حقق خلالها الأهلى 40 انتصارًا، بينما خسر 25 مرة وسيطر التعادل على 47 مباراة.

الأهلى الأكثر تسجيلا فى الدورى

قبل انطلاق مباراة الزمالك و الأهلى يتفوق الأحمر فى عدد الأهداف المسجلة خلال مباريات الفريقين بالدورى حيث استطاع إحراز 135 هدفًا فى الشباك البيضاء بالدورى، بينما استقبل 98 هدفًا.

التعادلات تسيطر على مباريات القمة فى ديسمبر

أقيمت مباراة القمة بين الزمالك و الأهلى خلال شهر ديسمبر بمسابقة الدورى 14 مرة سابقة ، وفاز الأهلى فى 4 مباريات وفاز الزمالك فى مباراتين بينما سيطر التعادل على الفريقين فى 8 مباريات .

13 لاعب يغيبون عن القمة

يغيب عن مباراة الزمالك و الأهلى 13 لاعبا حيث خرج ثلاثى الأحمر رامى ربيعة، وباسم على، وأحمد حجازى للإصابة ، بالإضافة للغانى جون أنطوى للسفر خارج مصر فيما يغيب عن الزمالك تسعة لاعبين هم أسامة إبراهيم ومصطفى فتحى وعلى فتحى ومحمد مسعد ومحمد مجدى وأيمن حفنى ومايوكا وأحمد توفيق ورمزى خالد.