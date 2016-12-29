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عُمان تنضم إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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عُمان تنضم إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عُمان تنضم إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس رسالة خطية من أخيه معالي السيد بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان. وقام بنقل الرسالة السفير العماني في المملكة. وحملت رسالة معاليه إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وقد ثمن سموه هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر ان سلطنة عمان تعد الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

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