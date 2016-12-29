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فيصل بن بندر يدشّن مشروعات طرق بالعاصمة.. اليوم

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فيصل بن بندر يدشّن مشروعات طرق بالعاصمة.. اليوم فيصل بن بندر يدشّن مشروعات طرق بالعاصمة.. اليوم

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، جناح مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المشارك في معرض المستثمرات من المنزل "منتجون 4".

وثمن سموه جهود إدارة المخدرات في الرياض، وعلى رأسها اللواء د. علي الطيار، ومديرة الإشراف النسوي في المديرية منى الشربيي، مشدداً على أهمية التوعية بأضرار المخدرات على المجتمع، وأنه لابد أن تتضافر الجهود لمكافحتها. ويفتتح أمير منطقة الرياض ظهر اليوم، عددا من مشروعات الطرق وتشمل مشروع إنشاء أنفاق بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومشروع تطوير وتحسين شارع الملك سعود، وتدشين مشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري، في المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد غربا وشارع العليا شرقا وطريق الملك سلمان شمالا والدائري الشمالي جنوبا.

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