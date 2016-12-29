متعب بن عبدالله ينوه بالتعاون بين الحرس والدفاع والداخلية لحماية الحدود وحفظ الأمن

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني بخشم العان أمس، حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية.

ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه اللا محدود لأبنائه في القوات العسكرية كافة بشكل عام والحرس الوطني بشكل خاص.

وقال سموه: إن وصول الحرس الوطني لهذا المستوى المتطور من التدريب والجاهزية لم يكن وليد اليوم بل هو نتاج ما رسمه وخطط له الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ليس في الجانب العسكري فقط بل في جميع المجالات ليكون الحرس الوطني درعاً حصيناً للدفاع عن حدود الوطن في مهمته القتالية مع وزارة الدفاع، وحفاظاً لأمنه واستقراره عبر مهمته الأمنية مع وزارة الداخلية .