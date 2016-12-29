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حلب.. مدينة أشباح.. لا ماء ولا كهرباء

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حلب.. مدينة أشباح.. لا ماء ولا كهرباء حلب.. مدينة أشباح.. لا ماء ولا كهرباء

اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف لإطلاق النار في كل أنحاء سورية اعتبارا من مساء أمس فيما تكثف أنقرة وموسكو تعاونهما للتوصل إلى حل للنزاع السوري. وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق وإتاحة عمليات إجلاء من حلب، ليشمل كل أنحاء البلاد.

إلى ذلك ينتظر سكان مدينة حلب عودة الخدمات بعد أربع سنوات من الدمار والمعارك، وتحتاج إعادة الخدمات الرئيسية من كهرباء ومياه وغيرها إلى المدينة أشهرا طويلة بعدما تسببت المعارك منذ 2012 بتضرر أكثر من خمسين في المئة من البنى التحتية والأبنية بشكل جزئي أو كلي.

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