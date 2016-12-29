أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القوات اليمنية تتقدم في عدة جبهات

Google+ Print

بدأت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية فجر أمس الأربعاء غربي محافظة مأرب عملية عسكرية لاستعادة عدد من المواقع في صرواح والمخدرة، وخاضت القوات الحكومية مواجهات عنيفة ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح، وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة المخدرة. كما تقدم بمنطقة عينه قرب موقع السليم. وشنت مقاتلات التحالف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ثلاث غارات على مواقع المليشيات في معسكر العمري جنوبي مديرية ذوباب، كما شنت غارة رابعة على تجمعاتهم شمال مدينة المخا غربي تعز، كما قصفت معسكر الاستقبال في ذمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية