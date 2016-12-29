القوات اليمنية تتقدم في عدة جبهات

بدأت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية فجر أمس الأربعاء غربي محافظة مأرب عملية عسكرية لاستعادة عدد من المواقع في صرواح والمخدرة، وخاضت القوات الحكومية مواجهات عنيفة ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح، وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة المخدرة. كما تقدم بمنطقة عينه قرب موقع السليم. وشنت مقاتلات التحالف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ثلاث غارات على مواقع المليشيات في معسكر العمري جنوبي مديرية ذوباب، كما شنت غارة رابعة على تجمعاتهم شمال مدينة المخا غربي تعز، كما قصفت معسكر الاستقبال في ذمار.