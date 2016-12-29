أربع اتفاقيات بين الكويت والعراق

التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

والتقى الشيخ صباح أمس، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم عبدالله الجبوري وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وبحث آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الصباح أن العلاقات مع العراق باتت تتقدم بوتيرة تصاعدية. و أن "لدى البلدين 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة واليوم سيضاف لها عبر اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة أربع اتفاقيات جديدة ومهمة تتعلق بالتعاون الأمني والصناعي والثقافي والنقل الجوي".